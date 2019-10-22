أبو ظبي.. العثور على أقدم لؤلؤة في العالم (صور)

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

لؤلؤة أبو ظبي

الخليج 365

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبو ظبي، العثور على أقدم لؤلؤة في العالم بجزيرة مروح الواقعة قبالة سواحل أبو ظبي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

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وتعود القطعة الأثرية التي سميت بـ"لؤلؤة أبوظبي" إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800-5600 قبل الميلاد، حيث شكل صيد اللؤلؤ الدعامة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ آلاف السنوات، لتكون بذلك أقدم من اللؤلؤة التي اكتشفت في إمارة أم القوين سابقاً، التي تعود إلى الحقبة الزمنية ذاتها.

وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن أن تكون اللؤلؤة قد استخدمت في عمليات التبادل التجاري مع بلاد الرافدين (العراق)، كما أن الاكتشاف الأثري لم يقتصر على اللؤلؤة فحسب، بل ضم أيضاً بعض الأعمال الأثرية، مثل جرة خزفية مستوردة وخرز مصنوع من الحجر والمحار والأصداف البحرية وغيرها من الأشياء.