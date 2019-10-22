- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة نوبيا الصينية عن إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين، موضحة أن الشاشة الرئيسة تأتي بقياس 6.42 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ 2340×1080 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانية على الجانب الخلفي للهاتف بقياس 5.1 بوصات، وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل.
وأضافت الشركة أنه تم تزويد الهاتف الفاخر الجديد Z20 بمعالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي رام RAM سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 ملي أمبير ساعة، تدعم الشحن بقدرة 27 واط.
وأفادت نوبيا بأن الهاتف Z20 يمتاز بكاميرا ثلاثية، تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسل، وعدسة للتقريب بدقة ثمانية ميغابيكسل، مبينة أن كاميرا الهاتف تتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K، وبمعدل 15 إطاراً في الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "نوبيا" الصينية تعلن عن إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.