شركة "نوبيا" الصينية تعلن عن إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة نوبيا الصينية عن إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بشاشتين، موضحة أن الشاشة الرئيسة تأتي بقياس 6.42 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ 2340×1080 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانية على الجانب الخلفي للهاتف بقياس 5.1 بوصات، وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل.

Advertisements

وأضافت الشركة أنه تم تزويد الهاتف الفاخر الجديد Z20 بمعالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي رام RAM سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 ملي أمبير ساعة، تدعم الشحن بقدرة 27 واط.

وأفادت نوبيا بأن الهاتف Z20 يمتاز بكاميرا ثلاثية، تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسل، وعدسة للتقريب بدقة ثمانية ميغابيكسل، مبينة أن كاميرا الهاتف تتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K، وبمعدل 15 إطاراً في الثانية.