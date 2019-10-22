ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأميركي يبحثان الأمن والدفاع









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع الأميركي، اليوم الثلاثاء الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.