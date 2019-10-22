القبض على 5 مصريين دخلوا الكويت بصورة غير شرعية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أحالت إدارة البحث والتحري الجمركي الكويتي، 5 وافدين مصريين إلى أحد أقسام الشرطة، بعد أن دخلوا البلاد خلسة، وارتكبوا جريمة التهريب الجمركي. و فقا لما أفادته صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها: "رجال إدارة البحث والتحري الجمركي في ميناء الدوحة تمكنوا من ضبط خمسة وافدين من الجنسية المصرية دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وخالفوا القانون بارتكاب جريمة التهريب الجمركي".

وأضافت المصادر: "وعلى الفور تم إخضاعهم للتحقيق، وبعد أخذ إفاداتهم سُجّل بحقهم محضرا، أحيلوا بموجبه إلى مخفر منطقة جابر الأحمد، حيث قام رجال الأمن بإخطار وكيل النائب العام حول الواقعة، فأمر بتسجيلها جنحة".

وتابعت المصادر: "تم تسجيل قضية والتحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات للوقوف على ملابسات تسللهم إلى البلاد والقيام بعملية تهريب جمركي، والتأكد من ارتكابهم لعمليات تهريب سابقة بالأسلوب نفسه".