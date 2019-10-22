دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا تقرر رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رفع قرار حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ السياحية جنوب سيناء بمصر، وذلك بعد أربع سنوات من المنع.

وذكرت السفارة البريطانية في القاهرة، أن الحكومة البريطانية «لم تعد تنصح بعدم السفر» إلى منتجع شرم الشيخ في مصر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال السفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز، إن هذا الإعلان من الحكومة البريطانية يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر.

وأكد السفير البريطاني العمل بأسلوب وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

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من جانبها، رحبت وزارة الطيران المدني المصرية -عبر صفحتها بموقع التواصل فيسبوك- بقرار الحكومة البريطانية، موضحةً في بيان لها أن القرار البريطاني يعد مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذى تم بين حكومة الدولتين.

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أنها تأمل أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.

يذكر أن لندنن أوصت في عام 2015م، شركات الطيران البريطانية، بتعليق الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، عقب سقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية «كوجاليم أفيا» فوق سيناء وعقب إقلاعها بنصف الساعة من مطار شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 217، إضافة إلى أفراد طاقمها البالغ عددهم 7 أفراد.