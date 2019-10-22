الدفاع التركية: استمرار أنشطة البحث والتمشيط عن الألغام شرق الفرات بسوريا

أنقرة/ ياسمين قاليونجي أوغلو/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استمرار أنشطة البحث والتمشيط عن الألغام والقنابل المصنوعة يدويا في المنطقة المحررة شرق نهر الفرات بشمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، الثلاثاء.

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يأتي ذلك قبيل انتهاء المهلة التي منحتها تركيا للإرهابيين بمغادرة المنطقة الآمنة بشمال سوريا بموجب اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة الخميس الماضي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.