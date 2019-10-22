الهلال الأحمر التركي يوزّع مزيدا من المساعدات بتل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

استكملت فرق الهلال الأحمر التركي، توزيع الدفعة الثالثة من المساعدات على السوريين في منطقة تل أبيض المحررة من الإرهابيين، في إطار عملية نبع السلام.

وأكد الهلال الأحمر في بيان، الثلاثاء، على استمرار توزيع المساعدات الإنسانية في منطقتي تل أبيض(بريف الرقة)، ورأس العين(بريف الحسكة)، المحررتين من الإرهابيين شمالي سوريا.

ولفت إلى توزيع مساعدات على المتضررين من الإرهاب، في المناطق المحررة، شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة وغيرها من المساعدات.

وأشار إلى توزيع فرق الهلال الدفعة الثالثة من المساعدات في تل أبيض.

وأوضح أن إجمالي الأشخاص الذين تم إيصال مساعدات لهم في المناطق المحررة من الإرهابيين خلال عملية نبع السلام، بلغ 17 ألف شخصا.

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وشدد على أن الهلال الأحمر التركي سيواصل توزيع المساعدات الإنسانية في تلك المناطق، فضلا عن تنفيذ مشاريع مختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الخدمات الصحية، خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، نشرت وزارة الدفاع التركية، على تويتر، صورا لتوزيع المساعدات في تل أبيض.

وقالت: "جنودنا الأبطال يواصلون توزيع المساعدات في تل أبيض".

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية "نبع السلام"، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.