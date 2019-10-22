لبنان.. المخابز والأفران تحذر من "أزمة خبز"

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365
ناشد اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، الثلاثاء، قيادة الجيش التدخل والعمل على تأمين الوسيلة اللازمة للسماح بنقل الطحين إلى الأفران، محذّرا من "أزمة خبز" كبيرة تطال كل المناطق اللبنانية.
ودعا الاتحاد، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، قيادة الجيش لـ"المساعدة بنقل القمح من أهراء (صوامع/ أماكن التخزين) الحبوب في مرفأ العاصمة بيروت إلى المطاحن، ومن ثم نقل الطحين إلى الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية.
ولفت إلى أن "الأفران بدأت تحصل على الطحين من أفران أخرى متوقفة بسبب الأوضاع، وذلك للاستمرار في إنتاج الرغيف (الخبز)".ومنذ الخميس الماضي، يشهد لبنان احتجاجات انطلقت تنديدا بزيادة الضرائب بموازنة العام المقبل، قبل أن تتوسع مطالبها إلى إسقاط النظام، فيما لم تفلح اجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة في تهدئة الشارع.
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