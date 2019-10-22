الصومال تعلن الاستنفار لمواجهة فيضانات جنوبي البلاد

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية في الصومال، الثلاثاء، استنفار كامل طاقاتها لمواجهة خطر فيضانات تشهدها بعض الأقاليم الجنوبية من البلاد.

وحذرت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، من اتساع مساحة الفيضانات التي تشهدها أقاليم هيران، وشبيلي الوسطى، وجدو (جنوب) لتشمل مناطق ومدن أخرى بعد ارتفاع منسوب مياه نهري شبيلي وجوبا، جنوبي البلاد، بسب الأمطار الخريفية التي هطلت بالأسابيع الماضية.

وذكرت أن الفيضانات أسفرت عن نزوح نحو 12 ألف أسرة من منازلهم خوفا على حياتهم.

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ودعت جميع الهيئات الإنسانية المحلية والدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين جراء الفيضانات.

وبحسب بيانات إدارة ولاية هيرشبيلى (جنوب) المحلية، فإن الفيضانات تسببت في جرف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية معظمها مزروعة بالخضروات والفواكهة.

ومع بدء موسم الأمطار في البلاد تشهد بعض الأقاليم الصومالية هطول أمطار رعدية غزيرة ما يتسبب بحدوث فيضانات المدن والقرى القريبة من نهري شبيلى وجوبا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.