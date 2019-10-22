نقابيون عرب: تركيا الأكثر دفاعا عن القدس ومواقفها مشرفة

أنقرة/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

- عضو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر: "الموقف التركي الرسمي يعتبر مشرف جدا، إذ إن تركيا تقف دوما في المحافل الدولية إلى جانب القضية الفلسطينية والدفاع عنها"

- عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في السودان:"للنقابات دور كبير في دعم القضية الفلسطينية وهذا المؤتمر سيحدد مخرجات تجاه قضية الأقصى لأنها تهم العالم الإسلامي أجمع"

- الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل: "المواقف التركية مشرفة جدا، بدليل أن التجمع النقابي هو تحت رعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزارة الخارجية"

أعرب نقابيون عرب، الثلاثاء، عن تقديرهم للجهود التركية حيال القضية الفلسطينية والقدس الشريف، واصفين مواقفها بالمشرفة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثالث للائتلاف النقابي العالمي لدعم القدس وفلسطين، في العاصمة التركية أنقرة، الذي انعقد تحت شعار "كلنا معًا من أجل القدس".

وشدد النقابيون على أن تركيا تعمل وتدافع عن قضية فلسطين متبنية إياها، وتسعى لزيادة الوعي والاهتمام بالقضية الفلسطينية.

الأخضر خديش، عضو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر، قال للأناضول "جئنا للمشاركة ونحن من المؤسسين للائتلاف، كما حضرت نقابات كثيرة من الجزائر".

وأضاف "الموقف التركي الرسمي مشرف جدا، إذ إن أنقرة تقف دوما في المحافل الدولية إلى جانب القضية الفلسطينية والدفاع عنها".

ولفت أن "تركيا من الدول القلائل التي تقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم، حيث بدأت تخط طريقها نحو إعادة تراث الأمة".

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وأوضح أن "الجزائر من الدول القلائل التي لم تطبع مع الكيان الصهيوني، والشعب كله مع القضية الفلسطينية".

وعن أهمية ودور النقابات في موضوع القدس، قال "النقابة هيئة ضاغطة، وبوجودنا في الائتلاف العالمي نحاول تشكيل كتلة قوية تفرض نفسها في المحافل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية ماديا ومعنويا".

من ناحيته، قال محمود علي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في السودان "جئنا لتركيا لمناصرة إخواننا الفلسطينيين في القضية التي تشغل العالم العربي والإسلامي".

وأضاف "للنقابات دور كبير في دعم القضية الفلسطينية وهذا المؤتمر سيحدد مخرجات تجاه قضية الأقصى لأنها تهم العالم الإسلامي أجمع".

وأردف "من هنا نحيي الرئيس الشجاع رجب طيب أردوغان الذي لا يتواني في الدعم المادي والاقتصادي والسياسي للقضية الفلسطينية".

أما محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، قال للأناضول إن "المواقف التركية مشرفة جدا، بدليل أن التجمع النقابي تحت رعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزارة الخارجية".

وعن أهمية الاجتماع النقابي العالمي في دعم القضية الفلسطينية، قال عبيد "وجود عدة نقابات من كل دول العالم، يساهم في نقل الوعي، وهذا انتصار كبير عندما يعود هؤلاء لبلدانهم".

وختم بالقول "أغلب الأنظمة تطبع مع الكيان الصهيوني أو تحاول ذلك، وفي تونس حضر الموضوع الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة، حيث سئل الرئيس المنتخب قيس سعيد في المناظرة عن التطبيع فقال إنها خيانة عظمى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.