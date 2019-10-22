الاتحاد الآسيوي يُعاقب عبدالكريم حسن بالإيقاف 5 أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف عبد الكريم حسن لاعب السد القطري لمدة خمسة أشهر عن كافة مسابقات الأندية القارية.

وجاء القرار بداعي سوء التصرف في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا أمام الهلال في الأول من اكتوبر الماضي والتي انتهت بفوز الفريق السعودي خارج الديار 4-1. وحصل حسن على بطاقة حمراء لاعتراضه غاضبا على الحكم العماني أحمد الكاف بعد مخالفة ضد محمد البريك لاعب الهلال وبالتالي سيغيب عن مباراة الإياب اليوم في الرياض.

وسينتهي إيقاف حسن في 20 مارس اذار 2020.

كما قضت لجنة الانضباط بتغريم اللاعب خمسة آلاف دولار “بعد احتكاكه بالحكم الدولي أحمد الكاف في مباراة الذهاب”.

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وقالت اللجنة إنها حذرت اللاعب من تكرار هذا الأمر مستقبلا.

وسيتسلح الهلال بالثقة والفوز العريض في لقاء الذهاب عندما يستضيف السد القطري على بطاقة الظهور في نهائي دوري الابطال في وقت لاحق اليوم.

ورغم التأخر بهدف مبكر بعد أقل من ربع ساعة من البداية انتفض الهلال وخرج منتصرا 4-1 ذهابا في الدوحة ليصبح على أعتاب الوصول إلى النهائي القاري للمرة الثالثة في ست سنوات.

وسيجد السد بطل آسيا 2011، وهو آخر بطل عربي للمسابقة، نفسه في موقف صعب للتعويض خاصة أنه سيخوض المباراة في الرياض دون اثنين من أبرز لاعبيه وهما الهداف بغداد بونجاح والمدافع حسن.