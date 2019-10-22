الدفاع المدني يحذر من خطورة بعض التصرفات في فصل الشتاء

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة بعض التصرفات التي تشكل خطراً بالغاً على من يمارسها ويحضرها ومن ذلك إشعال النار بإستخدام مواد بترولية وفي كميات كبيرة من الحطب دون مراعاة لإشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية ذلك ومع قرب فصل الشتاء.. وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء. انشر الخبر :

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