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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل حيث تم بتوفيق الله تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء ولله الحمد.
وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها, والله الهادي إلى سواء السبيل .
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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل وهو بحالة غير طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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