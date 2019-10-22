لماذا تشعر بألم من لقاح الإنفلونزا؟

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
لقاح الإنفلونزا
متابعات_الخليج 365
غالباً ما يترافق لقاح الإنفلونزا مع ألم في مكان اللقاح، وهناك عدد من العوامل المؤثرة على فاعلية لقاح الإنفلونزا، الذي يسبب شعوراً بعدم الراحة لمدة يوم أو يومين بعد الحقنة.
ويقول الطبيب نات فافيني لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية "إن لقاح الإنفلونزا يصنع لإنتاج استجابة مناعية، لذا فإن الألم الناتج هو علامة على نجاحه. وجسمك لديه استجابة التهابية، وهذا ما يمنحك المناعة ضد الانفلونزا".
ويعني هذا الألم أيضاً أن جهاز المناعة يصنع أجساماً مضادة استجابة للفيروس الذي تم حقنه للتو، والذي يحميك من الإنفلونزا الفعلية إذا تعرضت لها.
ولكن إذا كنت لا تشعر بالألم بعد حقنك ضد الإنفلونزا، فهذا لا يعني بالضرورة لقاح الأنفلونزا لا يعمل، فقد يكون لديك عتبة ألم أعلى مما تدرك، أو ربما كنت مسترخياً أثناء الحصول على الحقنة.
وإذا شعرت بألم بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا، فلا داعي للشعور بالذنب من الحصول على يوم عطلة من العمل، حيث ستساعد الحقنة على التخفيف من نوبات المرض على المدى الطويل.
ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح الأنفلونزا، خفضوا عدد أيام العمل التي تغيبوا عنها بسبب الأمراض المرتبطة بالإنفلونزا بنسبة 32%.
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