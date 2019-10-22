دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تتقن داعش تجنيد الشباب والمراهقين من خلال استخدام لغتهم والتواجد في أماكنهم المفضلة. وها هي الآن بعد انتشار شعبية تطبيق TikTok تنشئ لها عشرات الحسابات فيه.

وكشفت صحفية وول ستريت جورنال أن تنظيم داعش أنشئ عشرات الحسابات المرتبطة فيه على التطبيق وبعد اكتشافها تم حذفها جميعاً.

كانت الحسابات تنشر مقاطع فيديو تروج لتجنيد الشباب وحشد الدعم لها كما تظهر لقطات للجثث وفيديوهات لمقاتليها مع الأناشيد الخاصة بها.

هذه أول مرة تتوجه بها داعش إلى منصات ناشئة نسبياً وذلك بعد أن نشطت على فيس بوك وتويتر لسنوات.

وتتشارك جوجل مع فيس بوك قاعدة بيانات من الصور التي يتم حذفها فور التعرف عليها على أنها تروج لأنشطة داعش.

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وكانت فيس بوك قد أزالت أكثر من 26 مليون منشور يتعلق بداعش خلال العامين الماضيين. ولا يعرف بعد حجم تواجد داعش على TikTok لكن كل الحسابات التي تم التعرف عليها وعددها حوالي 20 حساب قد تم حذفها.

وبحسب الصحيفة فإن أحد الفيديوهات المنشورة كان عليه 68 إعجاب ولديه حوالي ألف متابع، هذا يوضح نسبياً حجم الاهتمام بداعش على TikTok.

لا معلومات بعد حول آلية تعامل التطبيق مع داعش وكيفية معاقبة فيديوهاته أم يقف على الحياد.

ويتصف مستخدمي تطبيق TikTok بأنهم من ذوي الأعمار الصغيرة المراهقة ويستخدمونه بكثافة عالية.

التدوينة داعش تستهدف المراهقين عبر تطبيق TikTok ظهرت أولاً على عالم التقنية.