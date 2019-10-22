دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تعلن عن هاتف Honor 20 Lite بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة هواوي الفرعية Honor اليوم عن هاتفها الجديد Honor 20 Lite الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع معالج Kirin 710F وسعر يبدأ من 200 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

يتميز هاتف Honor 20 Lite بشاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش وجودة عرض FullHD بلس مع أبعاد 20:9، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة أسفل الشاشة، أيضاً يأتي نتوء القطرة في الشاشة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

كما يضم هاتف Honor 20 Lite مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة مع FOV، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

وينطلق هاتف Honor 20 Lite بمعالج Kirin 710F، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع واجهة EMUI 9.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie.

Advertisements

وفي قدرة البطارية يدعم الهاتف سعة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 20W ، كما ينطلق للأسواق بكلاً من ألوان الأخضر، الأسود إلى جانب اللون المتدرج بين الوردي والأزرق.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Honor 20 Lite بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 200 دولار، بينما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 210 دولار، ويضم النموذج الأعلى ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 240 دولار، كما يأتي الهاتف في أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 270 دولار، على أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 25 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع Honor تعلن عن هاتف Honor 20 Lite بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.