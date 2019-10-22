دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى تأجيل إطلاق Nokia 9.1 PureView حتى الربع الثاني من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة HMD في العمل على تطوير هاتف Nokia 9.1 PureView مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الإصدار الأول من الهاتف، وفي تسريبات جديدة جاءت اليوم أشير إلى أن الشركة ستؤجل إطلاق هذا الإصدار حتى 2020.

خططت شركة HMD Global لإطلاق هاتف Nokia 9.1 PureView في صيف عام 2019 عند بدء تطوير هذا الإصدار، إلا أن بعض المشاكل التي ظهرت في تصميم الكاميرة أدى إلى تأجيل إطلاق الهاتف للتأكد من كفاءة عمل الكاميرة حتى نهاية 2019.

ولقد أشار تقرير نشر اليوم إلى أن الشركة ستؤجل إطلاق هاتف Nokia 9.1 PureView من جديد حتى العام المقبل، حيث أكد مصدر صناعي على أن شركة HMD ستقدم الهاتف رسمياً في الربع الثاني من عام 2020، أو قبل شهر أبريل من العام المقبل.

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وتشير التوقعات إلى أن شركة HMD قد أجلت إطلاق الهاتف للتأكد من كفاءة المنتج بشكل أكبر، نظراً للمنافسة الكبيرة في سوق الهاتف، مما دفع الشركة للتأجيل أكثر من مرة للتأكد من جودة تصنيع Nokia 9.1 PureView بشكل كامل.

يذكر أن هاتف Nokia 9.1 PureView هو الإصدار المميز للشركة للعام 2019، والذي يأتي بعد أن قدم عمالقة تصنيع الهاتف ابل، وسامسونج، جوجل، وهواوي، ووان بلس الإصدارات المميزة الخاصة بهم هذا العام، لذا يبدو أن شركة HMD ستتخلف عن المنافسة بإصدار جديد في هذه الفئة في 2019.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى تأجيل إطلاق Nokia 9.1 PureView حتى الربع الثاني من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.