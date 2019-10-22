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بدأت فيس بوك بإرسال دعوات لاختبار التصميم الجديد لموقعها الذي كشفت عنه في مؤتمر المطورين مايو الماضي والذي يستوحي بعض عناصره من موقع تويتر والأهم يدعم الوضع الليلي.
يتألف التصميم الجديد من ثلاثة أعمدة، الأيسر (في الواجهة الانكليزية) يضم أيقونات أقسام الموقع الرئيسية والاختصارات المفضلة، والأوسط ويضم المنشورات والمحتوى الرئيسي، والأيمن ويعرض أعياد الميلاد وجهات الاتصالات مع أيقونة عائمة.
يلاحظ في أعلى العمود الأوسط وجود أيقونات مشابهة لما هو في تطبيق الأندرويد مثل الوصول للفيديوهات والمتجر والمجموعات والألعاب. بشكل عام التصميم الجديد يأخذ عناصر من تصميم تويتر وكذلك تطبيق الموبايل.
وأهم ميزة ربما هي دعم الوضع الليلي الذي تأخرت فيه فيس بوك طويلاً سواء على تطبيقها أو موقعها مقارنة مع تويتر. ولحسن الحظ هناك طريقة للعودة إلى الوضع النهاري بلون صفحة أبيض لمن لا يحب الوضع الليلي.
لا معلومات عن موعد توفر التصميم الجديد لكافة المستخدمين وهو بطبيعة الحال سيطبق تدريجياً.
التدوينة فيس بوك تختبر تصميم جديد لموقعها يدعم الوضع الليلي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.