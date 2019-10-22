دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

بدأت فيس بوك بإرسال دعوات لاختبار التصميم الجديد لموقعها الذي كشفت عنه في مؤتمر المطورين مايو الماضي والذي يستوحي بعض عناصره من موقع تويتر والأهم يدعم الوضع الليلي.

يتألف التصميم الجديد من ثلاثة أعمدة، الأيسر (في الواجهة الانكليزية) يضم أيقونات أقسام الموقع الرئيسية والاختصارات المفضلة، والأوسط ويضم المنشورات والمحتوى الرئيسي، والأيمن ويعرض أعياد الميلاد وجهات الاتصالات مع أيقونة عائمة.

يلاحظ في أعلى العمود الأوسط وجود أيقونات مشابهة لما هو في تطبيق الأندرويد مثل الوصول للفيديوهات والمتجر والمجموعات والألعاب. بشكل عام التصميم الجديد يأخذ عناصر من تصميم تويتر وكذلك تطبيق الموبايل.

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وأهم ميزة ربما هي دعم الوضع الليلي الذي تأخرت فيه فيس بوك طويلاً سواء على تطبيقها أو موقعها مقارنة مع تويتر. ولحسن الحظ هناك طريقة للعودة إلى الوضع النهاري بلون صفحة أبيض لمن لا يحب الوضع الليلي.

لا معلومات عن موعد توفر التصميم الجديد لكافة المستخدمين وهو بطبيعة الحال سيطبق تدريجياً.

التدوينة فيس بوك تختبر تصميم جديد لموقعها يدعم الوضع الليلي ظهرت أولاً على عالم التقنية.