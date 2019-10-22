دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف عن جهاز Mi Notebook Pro الذي يأتي بالجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي اليوم عن تحديث جديد لجهاز Mi Notebook Pro الذي يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7، ويتميز بحجم شاشة 15.6 إنش، والذي يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم.

قدمت شركة شاومي الإصدار السابق من جهاز Mi Notebook Pro بتصميم معدني يستهدف الألعاب والذي جاء بالجيل التاسع من معالجات إنتل، واليوم يأتي الإصدار المحسن من الجهاز بالجيل العاشر من معالجات إنتل، وسعة تخزي تصل إلى 1 تيرابايت في ذاكرة SSD، إلى جانب ترقية جديدة في نظام التبريد في الجهاز.

كما يتميز الإصدار الجديد من Mi Notebook Pro بحجم شاشة 15.6 إنش تدعم جودة عرض FULL HD بدقة 1920 في 1080 بيكسل، مع زاوية عرض 178 درجة، كما تقدم الشاشة نسبة سطوع 300 nit، مع تباين 800: 1، أيضاً تشغل الشاشة نسبة 81.5% من إطار الجهاز، وتضم طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

أيضاً يضم جهاز Mi Notebook Pro الجيل العاشر من معالجات إنتل مع معالج Core i7-10510U في النموذج الأعلى من الجهاز، أو i5-10210U في النموذج الرئيسي، كما يدعم الجهاز كرت شاشة NVIDIA GeForce MX250، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4 ثنائية القنوات، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في PCle SSD.

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كما يأتي هذا الإصدار بترقية في نظام التبريد مع اثنان من أنابيب التبريد، ومروحة تعمل على تغطية وبتريد مساحة أكبر في الجهاز، لدعم أفضل نظام تبريد للجهاز.

وفي الصوتيات يضم جهاز Mi Notebook Pro اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2.5W، مع تقنية Harman في الصوتيات، ودعم تقنية الصوتيات Dolby AudioTM، كما يضم الجهاز تقنية إستشعار البصمة، ويتميز بلوحة مفاتيح backlit كاملة، ومن المقرر أن يتوفر Mi Notebook Pro للبيع في الأول من نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف عن جهاز Mi Notebook Pro الذي يأتي بالجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.