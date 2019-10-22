شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «البنوك السعودية» بشأن رسوم وعمولات بطاقات الائتمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أنه ينبغي على الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بالبطاقة الائتمانية. Advertisements وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الرسوم تشمل على سبيل المثال لا الحصر (معدل النسبة السنوية، رسوم تأخر السداد، رسوم السحب النقدي، رسوم إصدار البطاقة الائتمانية، أي أتعاب مبدئية أو دورية متكررة).

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