شكرا لقرائتكم خبر عن نقل كارتر إلى المستشفى بكسر في الحوض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بسيط في الحوض إثر سقوطه مساء الإثنين.

وكتب مركز كارتر على تويتر:«الرئيس الأسبق سقط في منزله بولاية جورجيا. ونُقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. ومعنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل».

وهذا ثاني سقوط لكارتر(95 عاماً) هذا الشهر. وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة. وفي مايو/ أيار الماضي تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.

وتولى كارتر الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981.

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