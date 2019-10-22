سلطان يوجه «كهرباء الشارقة» بإنارة منطقتي الحراي (1 + 2) بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» بتنفيذ مشروع إنارة منطقة الحراي (1 + 2) بمدينة خورفكان.

وبدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عموداً لإنارة المنطقة باستخدام مصابيح وكشافات وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تمديد كابلات بطول 10000 متر، وتركيب 6 صناديق إنارة 100 أمبير.

وثمن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس الهيئة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وحرص سموه على توصيل الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن سيوا مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير كافة بمدينة خورفكان في كل المناطق سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من إضافة محولين في محطتي الزبارة واليرموك «33 ك.ف» لتقوية الشبكة، كما يجري حاليا تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف وتم الانتهاء المبدئي من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم افتتاحها قريباً، كما تم إنجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف جالون يومياً، وإنجاز خزانيين استراتيجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه وشيص لتوليد الكهرباء.

والهيئة تعمل حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان إلى شيص مع متعلقاته الفنية من أنابيب عالية الكفاءة ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة مليوني جالون يومياً في منطقتي اللؤلؤية والقادسية.

وأوضح الدكتور راشد خميس عبيد، رئيس المجلس البلدي بخورفكان أن مشروعات الإنارة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مناطق مدينة خورفكان المختلفة تحقق السعادة وتوفر الأمن والسلامة لسكان المدينة.

من جانبه أكد المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان، أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة خورفكان تتم وفق خطة استراتيجية متكاملة وجدول زمني محدد وفقا لدراسات مستفيضة لكافة المناطق واحتياجاتها ويجرى العمل حاليا بمشروع إنارة الطرق الداخلية في منطقة الحراي (1 + 2)، وهي منطقة سكنية جديدة يقطنها المواطنون.