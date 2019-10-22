العاهل السعودي ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان القضايا المشتركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء اجتماعاً مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يزور المملكة حالياً، ناقشا خلاله «عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي «علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين». كما بحث الجانبان السعودي والأمريكي «عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها».

وكان وزير الدفاع الأمريكي وصل إلى الرياض الاثنين، في أول زيارة له إلى السعودية منذ توليه منصبه الصيف الماضي.