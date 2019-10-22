اكتمال التحقيق في قتل المتظاهرين بالعراق وإعفاء قادة عسكريين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب محمد رضا عن اكتمال التحقيق الخاص بالمسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدها العراق قبل أسبوعين، وأسفرت عن 157 قتيلاً أغلبيتهم من المتظاهرين، ومعظمهم في العاصمة بغداد.

وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب 70 في المئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر»، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة. وأكدت اللجنة في تقريرها وجود حالات قنص بين المتظاهرين. وعزت الخسائر في صفوف المدنيين إلى ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والمسؤولين، وهو «ما أدى إلى حدوث فوضى» بحسب اللجنة، التي أشارت في نفس الوقت أنه لم تصدر أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكن اللجنة قالت: إنها أحالت تسجيلات لمسؤولين حرضوا على قتل المتظاهرين.

وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد، وقائد شرطة بغداد، وقائد عمليات الرافدين، وقائد شرطة ذي قار، كما أوصت بإحالة الملف إلى القضاء.