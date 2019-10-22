لندن ترفع قيود رحلات الطيران إلى شرم الشيخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، عن رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ في مصر، بعد نحو أربعة أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان: «أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ».

وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في جنوب سيناء عقب حادث طائرة روسية في أكتوبر 2015 أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.

ورحبت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط بالقرار البريطاني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما المضي قدماً نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.

وفي بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة، الثلاثاء، صرح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أندرو موريسون: «لقد كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. يسعدنا اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل».

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: «يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية».