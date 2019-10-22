وليام قلق على هاري بعد مقابلة تلفزيونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الأمير البريطاني وليام عبر عن قلقه على شقيقه بعدما تحدث الأمير هاري وزوجته ميجان عن معاناتهما من تسليط الأضواء على حياتهما.

ونقلت الهيئة عن مصدر بالقصر قوله: يوجد اعتقاد بأن الزوجين في «وضع هش». وقال المصدر إن وليام قلق على شقيقه الأصغر ويأمل أن «يكونا بخير».

وأصدر الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، عدداً من التصريحات المؤثرة في الأشهر الأخيرة يندد فيها بأساليب بعض الصحف، واتخذ إجراء قانونياً رداً على ما وصفه «بتنمر» بعض قطاعات وسائل الإعلام.

وبثت قناة (آي.تي.في) الأحد الماضي فيلماً وثائقياً تم تصويره خلال جولة هاري وميجان في إفريقيا مؤخراً. وقال هاري في الفيلم إنه لن ينزلق في «لعبة» مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موت أمه الأميرة ديانا، كما ألمح خلال المقابلة عن وجود خلاف بينه وبين وليام.