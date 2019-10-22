«تنفيذي الشارقة»: تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 50 %

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50 % مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات، اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2019، وحتى 31 يناير 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي عقد صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يتماشى مع توجهات ورؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة، ودعم مسيرة النهضة الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية والإبداعية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.

(وام)

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