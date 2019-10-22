«فولوكوبتر» تطلق أول تاكسي جوي في العالم بسنغافورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «فولوكوبتر» الألمانية الناشئة العاملة في مجال النقل الجوي لأول مرة نموذجها لسيارات الأجرة الجوية الحضرية في سنغافورة الثلاثاء، وسط آمال في أن تصبح أول دولة تسمح بالإطلاق التجاري لخدماتها في مطلع عام 2021.

وأقلع النموذج الأولي من التاكسي الجوي من خليج مارينا، الذي يقع بالقرب من الحي التجاري المركزي،حيث حلق في سماء المنطقة المحيطة لمدة دقيقة تقريبا قبل العودة إلى منصة الإطلاق.

ويشبه النموذج الأولي «فولوكوبتر 2 اكس» طائرة هليكوبتر صغيرة، ولكنه يحتوي على 18 مروحة مثبتة على هيكل دائري علوي كبديل للمروحة الواحدة.

ويمكن أن يحمل النموذج الحالي طيارا واحدا وراكبا واحدا لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا، ويمكن أن يقلع التاكسي الجوي ويهبط عموديا، ويعمل بالطاقة الكهربائية ولا يطلق انبعاثات.

وصرح فلوريان رويتر، الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر، خلال مؤتمر صحفي الاثنين بأنه من المتوقع أن يتم إتاحة التاكسي الجوي تجاريا في سنغافورة خلال فترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وقال إن: «الوقوف داخل فولوبورت (وهو موقع الهبوط للتاكسي الجوي فولوكوبتر) يمنح شعورا بأن النقل الجوي في المناطق الحضرية بات حقيقيا إلى حد كبير، ويظهر أن تشغيل التاكسي الجوي ليس مستقبلا بعيدا».

وعند سؤاله عن إمكانية تحمل تكلفة رحلة بالتاكسي الجوي، قال إن الهدف من التاكسي هو تخفيض تكلفة الرحلة بسيارة ليموزين، مما يجعله «وسيلة نقل متاحة بالنسبة لنا جميعا».

وتخطط الشركة للانتقال في نهاية الأمر إلى الطائرات ذاتية القيادة وتوسيع النموذج الأولي ليصبح قادرا على حمل خمسة إلى ستة ركاب في الرحلة الواحدة.

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