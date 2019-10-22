شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات تطالب بتأسيس متحف خاص بحبيب الصايغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الحضور في ندوة «إبداع حبيب الصايغ» التي نظمها فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي إلى ضرورة تأسيس متحف خاص يضم إرث الراحل الأدبي ومتعلقاته المادية.

تحدث في الندوة الشاعر سامح كعوش، وأدارتها نجاة الظاهري، بحضور كل من الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي، والروائي علي أبو الريش، وحسن حبيب الصايغ.

و أكد الحمادي أن لدى الاتحاد أكثر من فكرة لحفظ تراث الصايغ، والوصول به إلى الأجيال المقبلة.

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