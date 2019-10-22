إطلاق حملة للفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الشارقة الصحية عن تعاونها مع مجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير» الطبية لإطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم في إمارة الشارقة.

وترأس عبدالله المحيان رئيس الهيئة، المؤتمر الصحفي المتعلق بالحملة بحضور كلّ من الدكتور أزاد موبين رئيس مجلس الإدارة، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية؛ وأليشا موبين نائب العضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية؛ وأندريه داوود الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميدكير"، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من الهيئة وميدكير.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة الممتدة لأربعة أشهر والتي تهدف إلى تشجيع السيدات في الإمارة على إجراء الفحوص الخاصة بمرض سرطان عنق الرحم والتعرف إلى سبل إدارته.

وستشمل الحملة خدمات استشارية مجانية من قبل مجموعة من أبرز طبيبات أمراض النساء والأخصائيين الطبيين، إلى جانب اختبارات مسح عنق الرحم والفحوص الطبية الرامية إلى الارتقاء بجهود الوقاية من المرض.

وعلاوة على ذلك، تم تخصيص رقم المساعدة 800PAP للإجابة على تساؤلات السيدات حول سرطان عنق الرحم على وجه التحديد وصحة المرأة على العموم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله المحيان: تتمثل مهمتنا في توفير وإدارة نظام رعاية صحية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع الجهود الرامية إلى المحافظة على جودة الحياة المجتمعية في الإمارة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ميدكير، خطوة مهمة على طريق بناء مجتمع قوي وصحي.

وأضاف: يُعتبر الخضوع لفحوص رصد الأورام قبل تحولها إلى سرطان خبيث طريقة موثوقة ومثبتة للوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم. وبالإضافة إلى ذلك، نهدف من خلال هذه الحملة إلى جمع أكبر قدر ممكن من البيانات الطبية التي ستلعب دوراً محورياً في تكوين رؤية عن صحة السيدات وجودة حياتهن في إمارة الشارقة.

ومن جانبه، قال الدكتور أزاد موبين: يعد سرطان عنق الرحم أحد هذه الأمراض التي يتم تشخيصها غالباً في مرحلة متأخرة وتصبح بشكل متزايد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الإمارات، ويسعدنا أن نتشارك مع هيئة الشارقة الصحية للعمل على زيادة الوعي وتشجيع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 عاماً وما فوق على الاستفادة من فحص الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.