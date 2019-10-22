«نتفليكس» تقترض ملياري دولار لمنافسة «ديزني» و«أبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بث مواد الترفيه عبر الإنترنت الأمريكية «نتفليكس» بيع سندات بنحو ملياري دولار لتعزيز قدراتها في مجال إنتاج المحتوى الترفيهي لمواجهة المنافسة المنتظرة من جانب شركات عملاقة مثل «ديزني» و«أبل».

وبحسب بيان صادر عن الشركة فإنها تعتزم استخدام حصيلة طرح السندات التي تقدر بنحو ملياري دولار في تمويل أنشطتها العامة مثل شراء المحتوى الترفيهي أو إنتاجه أو الدخول في صفقات استحواذ محتملة.

كانت «نتفليكس» أعلنت في الأسبوع الماضي زيادة قاعدة مشتركيها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 6.77 مليون مشترك، في حين تتوقع إضافة 7 ملايين مشترك جديد خلال الربع الحالي من العام، لتنهي العام بأقوى نمو خارجي منذ تأسيسها، حيث جاء الجزء الأكبر من الزيادة في الأسواق الخارجية.

كما جاءت أرباح الشركة متماشية مع أعلى تقديرات للمحللين، وهو ما دفع المستثمرين للتفاؤل بنتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي.