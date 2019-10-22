خلل بالأوعية الدموية وراء «الأمعاء الالتهابية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بحث يجرى لأول مرة عن أن خللاً بالأوعية الدموية يلعب دوراً كبيراً في الإصابة بالأمعاء المزمن؛ ونشرت التفاصيل بمجلة «التحقيقات السريرية».

ينشأ المرض من عطب بعمل الخلايا الظهارية، التي تشكل حاجزاً بين الأمعاء والأنسجة المحيطة بها؛ ولأن الخلايا الالتهابية تصل للأنسجة ذات الصلة عبر الدم؛ اتجه الباحثون للتحقق من دور الأوعية الدموية في المرض.

تعمل الخلايا الظهارية على بقاء جدار الوعاء الدموي غير نفاذي، ولكن يتسبب نوع من السيتوكينات التي تكون حاضرة بكميات كبيرة في وجود الالتهابات المزمنة في زيادة نفاذية الوعاء الدموي؛ وهو ما تبين من خلال عدة تجارب أجريت على حيوانات مصابة بالمرض وأكدتها دراسة المرضى.

أظهر المزيد من البحث والتجربة أن عقاراً يستخدم لعلاج السرطان يمنع أيضاً نفاذية الوعاء الدموي ويوقف تطور التهابية الأمعاء ما يجعله دواء محتملاً لتلك الحالة.