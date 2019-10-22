مزارعو ألمانيا يتظاهرون على جراراتهم احتجاجاً على سياسات حكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر مزارعون في أنحاء متفرقة بألمانيا على متن جراراتهم احتجاجاً على السياسة الزراعية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية.

كانت المظاهرة الأكبر في مدينة بون، وشارك فيها حوالي 10 آلاف متظاهر على متن نحو ألف جرار، حيث تجمهر المزارعون أمام مبنى وزارة الزراعة.

وفي ولاية براندنبورج المحيطة بالعاصمة برلين، تحرك المزارعون باتجاه العاصمة من اتجاهات مختلفة منذ الصباح الباكر.

وذكرت الشرطة أنه تم رصد حوالي 200 جرار وآلات أخرى على الطرق المؤدية إلى برلين.

وكانت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر أعربت عن تعاطفها مع موقف المزارعين، إلا أنها أوضحت أن التغييرات في السياسة الزراعية ضرورية.

ويتظاهر المزارعون ضد خطط الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز حماية الطبيعة والحيوانات في المناطق الزراعية وحماية المياه الجوفية من تسرب النيترات إليها جراء الإفراط في استخدام الأسمدة.

كما أشارت وزيرة البيئة سفينيا شولتس إلى الحاجة لحماية الحشرات، التي انخفضت أعدادها بشكل كبير، ولاحظت أيضاً انخفاض عدد الطيور في حقول المزارعين.