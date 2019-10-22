25 مليوناً و120 محملاً في سباق دلما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم، سباق مهرجان دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

يعد السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لاسيما أن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً ما يوازي 125 كيلومتراً، وستكون ضربة البداية لانطلاقة المنافسات من جزيرة دلما وصولاً إلى مدينة المرفأ محطة الختام.

ويشارك في المنافسات 120 محملاً شراعياً، وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ويبلغ مجموع البحارة المشاركين 3 آلاف بحار.

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ هذه الفئة، ويحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة، أما الرابع فيحصل على 800 ألف درهم وسيارة، والخامس على 750 ألف درهم وسيارة.

ولأنها أرض التاريخ والعراقة، الماضي والحاضر والمستقبل، أرض الآباء والأجداد، جزيرة اللؤلؤ التي نثرت حباته لتزين كافة أرجاء الوطن، فكان الاختيار على دلما لتكون مقراً للحدث ومكان انطلاقته، لعراقتها ودورها في تاريخ الوطن وحضارته.

وتنطلق النسخة الثالثة من السباق التاريخي من دلما مروراً بسبع جزر مختلفة، بخلاف جزيرة دلما.

وفيما يخص التفاصيل الفنية، فقد تم تحديد بوابتي عبور رئيسيتين للمحامل الشراعية المشاركة، وحددت اللجنة المنظمة موقع البوابة الأولى على بعد 40 كلم من نقطة الانطلاقة، فيما تم تحديد موقع البوابة الثانية على بعد 65 كلم من الانطلاقة، على أن تكون نقطة النهاية بعد 60 كلم من البوابة الثانية.

وكانت المحامل الشراعية المشاركة قد خضعت خلال اليومين الماضيين للفحوصات والقياسات الفنية المطلوبة، بناء على اللوائح والقوانين التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للسباق، وذلك بعدما اكتمل وصول المحامل إلى نقطة الانطلاق، بناء على قرار اللجنة المنظمة التي أوصت بضرورة التواجد في جزيرة دلما قبل وقت كاف لتفادي أية معوقات قد تقف حائلاً أمام وصول المحامل في الوقت المحدد.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه ودعم مهرجان دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، لاسيما أن سموه دائم الحرص على متابعة كافة التفاصيل الخاصة به ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح.

وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه، من خلال نشر التراث البحري وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير.

وقال: «من دون شك تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن من ليس له ماض ليس له حاضر ولا يملك مستقبلاً، ومن هذا المنطلق نسعى دائماً للافتخار بماضينا وتراثنا الأصيل الذي أضاء لنا الطريق نحو الحاضر المبهر الذي نعيشه ويدفعنا دائماً نحو مستقبل أفضل».

ووجه الرميثي الشكر إلى جميع الجهات الداعمة، وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي يدعم كل أحداث النادي، كما وجه التحية إلى الرعاة والشركاء الذين قدموا نموذجاً وطنياً خالصاً.

على خط متصل، شهدت فعاليات مهرجان سباق دلما الثالث 2019 التراثية إقبالاً كبيراً من مئات الزوار، من داخل دولة الإمارات وخارجها، ومن عشاق التراث والأصالة والمتعة.

وتضمنت فعاليات مهرجان سباق دلما الثالث 2019 لليوم الرابع على التوالي الكثير من الأنشطة والمسابقات المشوقة التي استمتع بها الجمهور القادم خصيصاً من أجلها.

وأثنى الزوار من سكان الجزيرة والضيوف من خارجها على حسن الضيافة، ووصفوا السوق الشعبي المقام في مهرجان سباق دلما الثالث ب«اللوحة التراثية»، كونه يجسد واقعاً قديماً، من خلال استخدام سعف النخيل في بناء بيت النوخذة أو صناعة المنتوجات والمعروضات، أو من خلال تقديم وجبات شعبية وصناعات تقليدية اشتهرت في الماضي، إلى جانب عديد من المسابقات والمنافسات.

«الرياضات البحرية» يشيد بالحدث

وجه حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعمه الكبير ورعايته لحدث سباق دلما الثالث للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينطلق اليوم لمسافة 125 كم من جزيرة دلما التاريخية إلى مدينة المرفأ.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن أمنياته القلبية لجميع المشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة بالنجاح وإكمال السباق والوصول إلى مدينة المرفأ في أمن وسلامة، مثمناً الجهود الرائعة والكبيرة من اللجنة العليا المنظمة لمهرجان دلما الثالث.

وقال حريز المر: إن السباق الكبير يحمل بين طياته روح التحدي والمنافسة بين المشاركين لكن المشاركة في حد ذاتها تعد فوزاً، مؤكداً أن الجوائز المالية التي تصل في مجموعها إلى 25 مليون درهم تمثل حافزاً للمزيد من النجاحات في السباق الطويل والممتع.