الإمارات تهنىء امبراطور اليابان الجديد بعد استكمال تنصيبه









اسماء السيد - ابوظبي: هنأت الإمارات العربية المتحدة امبراطور اليابان الجديد الثلاثاء بعد استكمال مراسم تنصيبه في حفل رسمي في طوكيو.

وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر "خالص التهاني لجلالة الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة تنصيبه امبراطورا لليابان... وأصدق الأمنيات بعصر جديد من التقدم والازدهار للشعب الياباني الصديق".

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واستكمل امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الثلاثاء مراسم اعتلائه العرش في حفل رسمي جرى في القصر الإمبراطوري في طوكيو وفق الطقوس بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

وأصبح ناروهيتو (59 عاما) رسميا في الأول من أيار/مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش لأسباب صحية.

غير أن عملية الخلافة في اليابان تتم وفق آلية طويلة تختتم بإعلان التنصيب رسميا.

