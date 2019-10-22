البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

القاهرة/ الخليج 365

بحثت البحرين والولايات المتحدة، الثلاثاء، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء ناصر آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني، مع الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، في المنامة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى تعزيز "العلاقات بين واشنطن والمنامة في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق منها بالتعاون العسكري والدفاعي المشترك".

وثمن قائد الحرس الملكي البحريني العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده مع الولايات المتحدة، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، حسب المصدر ذاته.

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يأتي اللقاء بالتزامن مع إعلان البحرين استضافة اجتماع دولي بالتعاون الولايات المتحدة ومشاركة إسرائيل، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء، لـ"بحث أمن الملاحة البحرية والجوية بالمنطقة، وسبل ردع الخطر الإيراني".

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان الإثنين، إن الاجتماع يشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤي بين عديد من دول العالم، للوصول إلى "سبل كفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في المنطقة، في ظل ممارسات طهرات التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ، وحملت دول أوروبية إيران مسؤولية الهجوم الأمر الذي رفضته طهران وأعربت عن استيائها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.