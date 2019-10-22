العراق.. مقتل قائد فرقة في الشرطة الاتحادية بهجوم لـ"داعش"

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الثلاثاء أن قائد فرقة في الشرطة الاتحادية قتل في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

وقال الياسري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي استشهد أثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التوضيح.

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وقال مصدر أمني في الشرطة للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن اللامي قتل خلال هجوم شنه مسلحو "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر معارك عنيفة استمرت ثلاث سنوات بدعم من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن التنظيم لا يزال يملك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.