تونس.. مشروع ربط كهربائي مع إيطاليا يدخل حيز الاستغلال بعد 2025

تونس/ عائشة يحياوي/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا سيدخل حيز الاستغلال بحلول ما بعد العام 2025.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المنصف الهرابي، المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية)، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا.

وقال الهرابي: "يمكن القول إن هذا المشروع دخل حيز التنفيذ بعد التقدم الكبير في إنجاز الدراسات الأولية والمعمقة لهذا المشروع".

وأضاف أن المشروع سيدخل حيز الاستغلال بحلول ما بعد 2025".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي التزم بتمويل نصف كلفة المشروع (300 مليون يورو)".

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ووفق أرقام رسمية، تقدر الكلفة الإجمالية للدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بنحو 13.4 مليون دولار، بينها 12.5 مليون دولار قدمها البنك الدولي هبةً لتونس سبتمبر/ أيلول 2018.

وتسعى تونس إلى الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تتواصل أشغاله لمدة 4 سنوات.

ووقعت "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" الحكومية، مع الشركة الايطالية لنقل الكهرباء، على اتفاقية تعاون وشراكة للفترة 2019 - 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مستوى تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالبنية التحتية لنقل الكهرباء.

وتندرج الاتفاقية في إطار مشروع ربط الخط البحري للكهرباء بين تونس وإيطاليا، والذي من المتوقع أن يوفر 600 ميغاوات من الكهرباء، بكلفة جملية تقدر بحوالي 600 مليون يورو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.