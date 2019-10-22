بلدية المجاردة تصادر 320 كجم من الدقيق

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أميرة الشهري
داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المجاردة , والدوريات الأمنية أحد المستودعات بالمحافظة , وضبطت عدد من العمالة مخالفة تقوم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق عشوائية أفاد بذلك رئيس بلدية المجاردة إبراهيم المحجاني مبينا انه قد تمت مصادرة نحو ٣٢٠ كجم من الدقيق مضيفا الى انه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات بحقهم .
مشددا على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف الاشتراطات الصحية ، مهيبا بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها .
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