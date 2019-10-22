بلدية الواديين تستعيد 5 الاف م2 من لصوص الاراضي

الخليج - سلمى القحطاني

أزالت بلدية الواديين التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 5000 م2 وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات , وجهات حكومية أخرى صرح بذلك رئيس البلدية متعب القحطاني مؤكدا أن اعمال الازالة تمت في مواقع متفرقة بالمحافظة .

وأضاف بأن الفرق الرقابية تقوم بجولاتها اليومية على الأراضي الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تعد عليها .

مشددا على أن البلدية ستواصل جولاتها بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها ، و منها المخططات الحديثة .