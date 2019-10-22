بلدية الواديين تستعيد 5 الاف م2 من لصوص الاراضي

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الخليج - سلمى القحطاني
أزالت بلدية الواديين التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 5000 م2 وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات , وجهات حكومية أخرى صرح بذلك رئيس البلدية متعب القحطاني مؤكدا أن اعمال الازالة تمت في مواقع متفرقة بالمحافظة .
وأضاف بأن الفرق الرقابية تقوم بجولاتها اليومية على الأراضي الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تعد عليها .
مشددا على أن البلدية ستواصل جولاتها بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها ، و منها المخططات الحديثة .
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