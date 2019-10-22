بالفيديو.. سطو مسلح على محل تموينات في تبوك

صحيفة الخليج الالكترونية اقتحم مسلحون مُلثمون محل تموينات في تبوك فجر أول أمس الأحد. ووثق مقطع متداول التقطته كاميرا المحل لحظة دخول 3 ملثمين للمحل وهم يحملون أسلحة نارية، حيث وقع السطو يوم الأحد الماضي الموافق 20 أكتوبر- بحسب التوقيت الذي سجلته كاميرا المحل-. ويبين الفيديو قيام المسلحين الثلاثة بسرقة أموال من المحل وبعض الأشياء الأخرى، تحت تهديد السلاح ليفروا بها هاربين، في ظل تواجد أحد الأشخاص داخل المحل. انشر الخبر :

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