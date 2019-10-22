الجيش العراقي: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لم تتلق موافقة على البقاء بالعراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ألية عسكرية أمريكية في شمال سوريا

قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى العراق تلقت موافقة على دخولها حتى تنتقل لاحقا إلى خارج العراق، مضيفا أنه لا توجد موافقة على بقاء هذه القوات في العراق.

وجاء في بيان للجيش أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق. ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".