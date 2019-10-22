قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى العراق تلقت موافقة على دخولها حتى تنتقل لاحقا إلى خارج العراق، مضيفا أنه لا توجد موافقة على بقاء هذه القوات في العراق.
وجاء في بيان للجيش أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق. ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لم تتلق موافقة على البقاء بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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