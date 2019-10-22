العاهل السعودي يستقبل وزير الدفاع الأميركي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أنه تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة خلال اللقاء، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى الرياض الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا.

