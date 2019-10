معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج ستكون حصرية لهواتف بكسل 4

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج ستكون حصريًا فقط لهواتف بكسل 4

في مؤتمر جوجل الأخير، والتي اعلنت فيه الشركة عن هاتفها الرائد بكسل 4 “Pixel 4″، استفاضت الشركة بالحديث عن المزايا القادمة مع كاميرا الهاتف المذكور. حيث ذكرت أنه قادم بالعديد من المزايا المدهشة، التي أبرزها، ميزة المعاينة المباشرة لصور HDR +، كذلك خيارات التحكم في التعرض المزدوج “Dual Exposure”، فضلًا عن التصوير الفلكي “Astrophotography” وتحسينات كبيرة في تقنية التصوير بورتريه، بالتالي مع هذه الميزات المثيرة للإعجاب، سيتمكن حملة هواتف بكسل 4 من التقاط صور مذهلة.

في شأن آخر، من المفترض أن تكون هذه المزايا ذات صلة بحتة بالنظام أو برمجيات الكاميرا، إلّا أنها ليست كذلك.

حيث أوضحت جوجل وعبر

Hi Mahfooz, Dual Exposure Controls and Live HDR+ require low-level capabilities in the hardware that are only available on Pixel 4, so they will not be available on older Pixel devices.