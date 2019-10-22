دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج ستكون حصريًا فقط لهواتف بكسل 4

هواتف جوجل بكسل 4 فقط ستحصل على مزايا معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج بشكل حصري.

في مؤتمر جوجل الأخير، والتي اعلنت فيه الشركة عن هاتفها الرائد بكسل 4 “Pixel 4″، استفاضت الشركة بالحديث عن المزايا القادمة مع كاميرا الهاتف المذكور. حيث ذكرت أنه قادم بالعديد من المزايا المدهشة، التي أبرزها، ميزة المعاينة المباشرة لصور HDR +، كذلك خيارات التحكم في التعرض المزدوج “Dual Exposure”، فضلًا عن التصوير الفلكي “Astrophotography” وتحسينات كبيرة في تقنية التصوير بورتريه، بالتالي مع هذه الميزات المثيرة للإعجاب، سيتمكن حملة هواتف بكسل 4 من التقاط صور مذهلة.

في شأن آخر، من المفترض أن تكون هذه المزايا ذات صلة بحتة بالنظام أو برمجيات الكاميرا، إلّا أنها ليست كذلك.

حيث أوضحت جوجل وعبر

Hi Mahfooz, Dual Exposure Controls and Live HDR+ require low-level capabilities in the hardware that are only available on Pixel 4, so they will not be available on older Pixel devices. — Made by Google (@madebygoogle) October 21, 2019

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من على حسابها الرسمي في تويتر، أن بعض هذه المزايا وهي معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج ستكون متاحة حصريًا لهواتف جوجل بكسل 4 فقط.

وهذا التوضيح، كان ردًا على سؤال حول ما إذا كان التعرّص المزدوج حصريًا لبكسل 4، بالتالي يُفهم ذلك بأن كلا الميزتين وللأسف الشديد لن تأتيان على الأجيال السابقة من هواتف بكسل، وتحديدًا Pixel 3 و 3a.

بنفس الوقت، أوضحت شركة جوجل السبب الرئيسي خلف هذا الأمر، والمُتمثّل في عتاد وقدرات هواتفها هذه.

أخيرًا، سيتمكن حملة هواتف بكسل 3 و 3a من الاستفادة من القدرات الجديدة الأخرى، على رأسها تقنية التصوير الفلكي “Astrophotography” وميزة “Top Shot” للفيديو على الطرز القديمة أيضًا.

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التدوينة معاينات HDR + المباشرة والتحكم في التعرض المزدوج ستكون حصرية لهواتف بكسل 4 ظهرت أولاً على عالم التقنية.