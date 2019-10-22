دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Adobe قد تكشف عن نسخة Illustrator خاصة بالآيباد في نوفمبر المقبل (تقرير)

يبدو أن تطبيق Adobe Fresco المخصص لأجهزة الآيباد غير كافي من وجهة نظرة Adobe، حيث أشار تقرير لـBloomberg أن الشركة قد تكشف عن تطبيق Illustrator خاص بنسخ لوحي آبل خلال مؤتمرها القادم المزمع عقده في نوفمبر المقبل.

حيث أوضح التقرير أن أدوبي قد تكشف عن تطبيق الرسومات Adobe Illustrator بالعديد من الميزات المخصصة للآيباد في الثاني من نوفمبر القادم خلال مؤتمرها MAX، مع التنويه أنه لن يكون جاهزاً للمستخدمين حتى بداية العام القادم 2020.

لتكن بذلك الشركة تعطي اهتماماً كبيراً لتطبيقهاتها العاملة على الآيباد بعد أن وفرت في سبتمبر الماضي تطبيق Fresco لإنشاء الرسومات بكفاءة عالية وسهولة على الآيباد؛ بدلاً من اللجوء لنسخة الفوتوشوب، ومع Illustrator ستكون الأمور أفضل وأكثر فعالية للهواة والمصممين على حد سواء.

من جانبها أدوبي لم تؤكد او تنفي صحة الخبر حيث كان رد المتحدث الرسمي باسم الشركة بأنهم لا يملكون أي جديد لمشاركته مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي.

لكن بالنظر للموضوع من زواية المصالح المتبادلة نرى أن كلتا الشركتين أدوبي وآبل مستفيدتان من إطلاق مثل هذا التطبيق، فآبل تود استغلال هذا الجانب لتقديم أجهزة الآيباد كبديل للابتوب وخصوصاً نسخ آيباد برو عالية المواصفات وبالتالي تعزيز مكانتها في السوق الاستهلاكي.

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أما بالنسبة لأدوبي فمثل هذه التطبيقات عندما يتم تخصيصها لأجهزة ذات كفاءة عالية وشعبية مرتفعة كما في حالة آيباد آبل؛ ستزيد بالتأكيد من تمدد خدماتها وبالأخص اشتراكات سحابتها الإبداعية Creative Clould، كون الآيباد سيصبح أكثر كفاءة للعمل أثناء التنقل وإنجازه من أي مكان.

المصدر

Bloomberg

التدوينة Adobe قد تكشف عن نسخة Illustrator خاصة بالآيباد في نوفمبر المقبل (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.