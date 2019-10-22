هذا الموضوع MediaTek تستعد لإطلاق شرائح 5G للإصدارات المتوسطة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
في تقرير نشر في الصين اليوم أشير إلى خطط شركة MediaTek لإطلاق شرائح 5G تستهدف الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية في 2020.
أعلنت شركة MediaTek في شهر مايو الماضي عن رقاقة مودم Helio M70 5G والتي جاءت بدقة تصنيع 7 نانومتر وترتكز على معمارية FinFET، حيث من المقرر أن تدعم إصدارات كلاً من Oppo وvivo القادمة من الفئة المميزة.
ولقد أكد تقرير جديد على أن شركة MediaTek إصدار جديد من شرائح 5G بدقة 7 نانومتر، إلا أن الإصدار الجديد يستهدف الإصدارات الأقل تكلفة أو المتوسطة من الهواتف الذكية.
ولقد أشار تقرير موقع MyDrivers على أن الشريحة الجديدة تأتي بنفس معمارية شريحة MT6885 في معالج Helio M70، أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد بحجم أصغر لخفض التكلفة، على أن تقدم في الربع الثاني من 2020.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ميديا تيك تتحول لاحقاً إلى معمارية EUV بدقة 6 نانومتر من شركة TSMC في الإصدارات القادمة من شرائح الشركة.
المصدر
هذا الموضوع MediaTek تستعد لإطلاق شرائح 5G للإصدارات المتوسطة في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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