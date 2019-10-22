بريطانيا ترفع حظر السفر إلى مطار شرم الشيخ بمصر

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ بمصر، عقب حظر دام 4 سنوات.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في القاهرة، إن "الحكومة البريطانية أبلغت شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ (شمال شرقي مصر)".

وأوضح سفير بريطانيا لدى مصر، جيفري آدامز: "هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

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وبدورها رحبت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان، بقرار الحكومة البريطانية بشأن رفع حظر السفر للمنتجعات السياحية في البلاد.

وأعربت عن تطلعها أن "تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية".

وفي عام 2015، فرضت بريطانيا وروسيا ودول أخرى، حظرًا على رحلاتها الجوية إلى المنتجعات السياحية بمصر، عقب وقوع حادث تفجير طائرة روسية فوق سيناء، أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وبريطانيا هي ثاني دولة ترفع حظر الطيران عن مصر، بعد روسيا التي قررت استئناف رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة، في أبريل/نيسان 2018، بينما لم تستأنف رحلاتها إلى المنتجعات السياحية حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.