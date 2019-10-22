وقفة بغزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي

شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، رفضا لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورفعت بعض المشاركات في الوقفة، التي دعت إليها "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، أمام معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع، لافتات تُطالب المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة.
وقالت مسؤولة لجان المرأة، في الهيئة التابعة للمسيرات، اكتمال حمد:" نقف لمطالبة العالم أجمع، بالضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة".
وأضافت حمد، في حديثها لوكالة "الخليج 365":" المرأة اليوم تؤكد أنها ستبقى تقاوم من أجل الثوابت الوطنية، ومن أجل القضية، حتى رفع الحصار والتحرير".
ودعت إلى ضرورة "محاكمة المجرمين الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية، على جرائمهم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وطالبت الدول العربية بوقف سياسة "التطبيع مع إسرائيل، ونصرة الفلسطينيين وقضيتهم".
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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