قدم: إيقاف مدافع السد القطري 5 شهور وغرامة مالية

محمد يونس/ الخليج 365

أصدرت لجنة الانضباط بلاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، عقوبة قاسية ضد عبد الكريم حسن لاعب نادي السد القطري، بعد اعتراضه على قرارات حكم مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي للاتحاد القاري للعبة، "تقرر إيقاف عبد الكريم حسن لاعب السد القطري لمدة 5 أشهر، لاعتراضه بشكل غير لائق على حكم مباراة، لتطبق العقوبة في كل المنافسات الآسيوية على مستوى الأندية".

وأضاف "تم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار، على أن تنتهي العقوبة يوم 20 مارس/ آذار القادم".

وحصل عبد الكريم حسن على البطاقة الحمراء في مباراة السد والهلال التي انتهت بفوز الفريق السعودي بأربعة أهداف لهدف بعدما حاول الاحتكاك مع حكم المباراة التي أقيمت بملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.