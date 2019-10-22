مصر تقول إنها أوقفت 22 شخصًا منتمن لـ"الإخوان المسلمين"

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، توقيف 22 شخصًا، قالت إنهم تابعين لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد منذ العام 2013.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أنه جرى "القبض على 22 شخصا حاولوا استغلال حادث مقتل شاب، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل الشاب محمود البنا (18 عاما) على يد رفيقه محمد راجح (19 عاما) على خلفية دفاع الأول عن فتاة تحرش بها الأخير بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت غضبا واسعا لا يزال مستمرًا.

Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ذوي الموقوفين أو محاميهم، غير أن جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات "إرهابية" تشدد على رفضها العنف.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا والمنتمي للإخوان في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أصدرت الحكومة قرارا باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة "الإخوان المسلمين" إن نهجها "سلمي".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.